Медведев продлил победную серию на Итоговых турнирах до шести матчей

Российский теннисист Даниил Медведев одержал шестую победу подряд на Итоговых турнирах ATP. Сегодня, 14 ноября, вторая ракетка мира оказался сильнее представителя Польши Хуберта Хуркача — 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.
Напомним, в прошлом году именно Даниил Медведев одержал победу на Итоговом турнире ATP. Тогда россиянин одержал пять побед подряд, последняя из которых была в финале игры с австрийцем Домиником Тимом.
В Красной группе, помимо Медведева и Хуркача, выступают итальянец Маттео Берреттини и представитель Германии Александр Зверев.
В Зелёной группе встретятся Новак Джокович (Сербия), Андрей Рублёв (Россия), Стефанос Циципас (Греция) и Каспер Рууд (Норвегия).
Соревнования начались сегодня, 14 ноября. Финальный день Итогового турнира назначен на 21 ноября.
- 14 ноября 2021
-
18:27
-
18:19
-
18:15
-
17:41
-
17:30
-
16:53
-
16:30
-
15:53
-
15:03
-
14:00
-
11:56
-
11:28
-
10:30
-
09:42
-
09:22
-
01:39
-
00:45
-
00:32
- 13 ноября 2021
-
23:23
-
22:14
-
21:45
-
21:15
-
20:49
-
20:23
-
19:53
-
19:14
-
16:44
-
14:18
-
12:46
-
12:01
-
10:10
-
09:39
-
01:25
-
01:02
-
00:52