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Медведев продлил победную серию на Итоговых турнирах до шести матчей

Медведев продлил победную серию на Итоговых турнирах до шести матчей
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Российский теннисист Даниил Медведев одержал шестую победу подряд на Итоговых турнирах ATP. Сегодня, 14 ноября, вторая ракетка мира оказался сильнее представителя Польши Хуберта Хуркача — 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.

Напомним, в прошлом году именно Даниил Медведев одержал победу на Итоговом турнире ATP. Тогда россиянин одержал пять побед подряд, последняя из которых была в финале игры с австрийцем Домиником Тимом.

В Красной группе, помимо Медведева и Хуркача, выступают итальянец Маттео Берреттини и представитель Германии Александр Зверев.

В Зелёной группе встретятся Новак Джокович (Сербия), Андрей Рублёв (Россия), Стефанос Циципас (Греция) и Каспер Рууд (Норвегия).

Соревнования начались сегодня, 14 ноября. Финальный день Итогового турнира назначен на 21 ноября.

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