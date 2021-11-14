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«Мне нравится давление». Медведев прокомментировал победу в первом матче Итогового турнира

«Мне нравится давление». Медведев прокомментировал победу в первом матче Итогового турнира
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу в первом матче Итогового турнира ATP с Хубертом Хуркачем из Польши (6:7 (5:7), 6:3, 6:4).

«Была близкая, равная игра и очень быстрая для трёх сетов. Я рад, что получилось сделать брейки в тех геймах, где были брейк-пойнты. Корт очень быстрый, быстрые розыгрыши, не успеваешь придумать тактику. Задача просто вернуть на 1 мяч больше, чем соперник.

Да, на меня оказывается дополнительное давление, дополнительные ожидания от того, что я защищаю титул. Но мне нравится давление, играть под ним, мне нравится чувствовать себя чемпионом. При этом интересно, что мы играем уже в другом городе.

Буду смотреть матч Берреттини — Зверев, где определится следующий соперник. Всегда можно что-то подметить новое. Думаю, это будет интересно», — сказал Медведев в интервью на корте.

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