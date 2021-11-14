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Видеообзор стартовой победы Даниила Медведева на Итоговом турнире ATP

Видеообзор стартовой победы Даниила Медведева на Итоговом турнире ATP
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Российский теннисист Даниил Медведев обыграл представителя Польши Хуберта Хуркача в первом матче Итогового турнира ATP в Турине (Италия). Счёт встречи — 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.

Итоговый турнир стартовал сегодня, 14 ноября. Финальный день соревнований назначен на 21 ноября. В соревнованиях принимают участие 8 лучших теннисистов по итогам 2021 года. В Красной группе, помимо Медведева и Хуркача, выступают итальянец Маттео Берреттини и представитель Германии Александр Зверев. В параллельном квартете выступят Новак Джокович (Сербия), Стефанос Циципас (Греция), Андрей Рублёв (Россия) и Каспер Рууд (Норвегия).

Напомним, в прошлом году именно Даниил Медведев одержал победу на Итоговом турнире ATP. Тогда россиянин одержал пять побед подряд, последняя из которых была в финале с австрийцем Домиником Тимом.

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