Медведев выиграл розыгрыш из 29 ударов шикарным ударом навылет

Сегодня, 14 ноября, состоялся первый матч Итогового турнира ATP, в котором российский теннисист Даниил Медведев оказался сильнее представителя Польши Хуберта Хуркача со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. Один из розыгрышей состоял из 29 ударов, а завершён он был эффектным ударом россиянина.

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Итоговый турнир стартовал сегодня, 14 ноября. Финальный день соревнований назначен на 21 ноября. В соревнованиях принимают участие 8 лучших теннисистов по итогам 2021 года. В Красной группе, помимо Медведева и Хуркача, выступают итальянец Маттео Берреттини и представитель Германии Александр Зверев. В параллельном квартете выступят Новак Джокович (Сербия), Стефанос Циципас (Греция), Андрей Рублёв (Россия) и Каспер Рууд (Норвегия).