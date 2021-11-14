Медведев не согласился с болельщиком, который назвал его «номером один»

Российский теннисист Даниил Медведев после победы в стартовом матче Итогового турнира ATP пообщался с болельщиками. Один из них назвал россиянина «номером один», однако тот не согласился с высказыванием ответив: «Новак номер один». Напомним, в сегодняшней игре Медведев оказался сильнее Хуберта Хуркача (Польша) со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.

Итоговый турнир стартовал сегодня, 14 ноября. Финальный день соревнований назначен на 21 ноября. В соревнованиях принимают участие 8 лучших теннисистов по итогам 2021 года. В Красной группе, помимо Медведева и Хуркача, выступают итальянец Маттео Берреттини и представитель Германии Александр Зверев. В параллельном квартете выступят Новак Джокович (Сербия), Стефанос Циципас (Греция), Андрей Рублёв (Россия) и Каспер Рууд (Норвегия).