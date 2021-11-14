Шамиль Тарпищев отреагировал на победу Даниила Медведева в первом матче Итогового турнира

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев дал комментарий по поводу стартовой победы Даниила Медведева на Итоговом турнире ATP. Напомним, сегодня, 14 ноября, россиянин обыграл представителя Польши Хуберта Хуркача со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.
«Хуркач – серьёзный соперник. Даня с ним играет успешно, но трудно. Меня поразило, что в их встрече практически не было брейк-пойнтов. Более грамотным и искусным оказался Медедев, это не секрет, он выиграл начало второго и третьего сета. Это говорит об определённом классе.
Хуркач и Медведев хорошо подавали, но у Дани было преимущество в розыгрыше с приёма второй подачи. А так, игра была абсолютно ровная и сложная. С позиции морально-волевых качеств Медведев показал мастер-класс», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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