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Шамиль Тарпищев отреагировал на победу Даниила Медведева в первом матче Итогового турнира

Шамиль Тарпищев отреагировал на победу Даниила Медведева в первом матче Итогового турнира
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев дал комментарий по поводу стартовой победы Даниила Медведева на Итоговом турнире ATP. Напомним, сегодня, 14 ноября, россиянин обыграл представителя Польши Хуберта Хуркача со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.

«Хуркач – серьёзный соперник. Даня с ним играет успешно, но трудно. Меня поразило, что в их встрече практически не было брейк-пойнтов. Более грамотным и искусным оказался Медедев, это не секрет, он выиграл начало второго и третьего сета. Это говорит об определённом классе.

Хуркач и Медведев хорошо подавали, но у Дани было преимущество в розыгрыше с приёма второй подачи. А так, игра была абсолютно ровная и сложная. С позиции морально-волевых качеств Медведев показал мастер-класс», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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