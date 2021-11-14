«Один хороший удар — и розыгрыш закончен». Медведев высказался о корте в Турине

Российский теннисист Даниил Медведев после стартовой победы на Итоговом турнире ATP в Турине (Италия) высказался по поводу корта, на котором проходят матчи. Напомним, сегодня, 14 ноября, россиянин обыграл представителя Польши Хуберта Хуркача со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.

«Здесь действительно трудно играть. Как только ты делаешь один хороший удар, то розыгрыш заканчивается. Но я не думаю, что дело в самой поверхности, потому что она, вероятно, такая же, как и в Лондоне. Мне кажется, что это из-за воздуха, который здесь более сухой, а мяч летит очень быстро. В матче я почти не испытывал давления на своей подаче против отличного игрока.

Хочу посмотреть остальные три матча, чтобы понять, как другие теннисисты справляются с такой скоростью. Для нас с Хубертом это было делом случая — кто сделает один хороший удар, тот и побеждал в розыгрыше. Интересно, будет ли то же самое с другими парнями», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.