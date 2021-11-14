Даниил Медведев назвал самых быстрых теннисистов на стометровой дистанции
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Россиянин Даниил Медведев назвал теннисистов, которых он считает самыми быстрыми в Туре на стометровой дистанции.
«Когда я проводил тесты на стометровой дистанции, то у меня ничего не получалось. Я был моложе, у меня не хватало координации, чтобы быстро стартовать и следовать своему темпу на таком расстоянии. Это сильно отличается от того, что я делаю на корте.
Я бы хотел увидеть забег между Алексом де Минором и Гаэлем Монфисом. Они очень быстрые и взрывные теннисисты. Не думаю, что Новак на ней хорош, но я могу ошибаться!», — сказал Медведев на пресс-конференции после победы в матче с Хубертом Хуркачём.
Напомним, сегодня стартовал Итоговый турнир ATP. В первом матче Медведев оказался сильнее Хуркача со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.
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