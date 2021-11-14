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«Я продолжу верить в себя». Хуркач прокомментировал поражение в матче с Медведевым

«Я продолжу верить в себя». Хуркач прокомментировал поражение в матче с Медведевым
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Польский теннисист Хуберт Хуркач прокомментировал поражение в первом туре Итогового турнира ATP. Напомним, соперником Хуркача был россиянин Даниил Медведев. Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4 в пользу второй ракетки мира.

«Я сыграл на достойном уровне. Но мне по силам выступить ещё лучше, чем сегодня. У меня всё ещё есть шанс выйти из группы, это здорово. Я просто буду продолжать бороться и верить в себя.

Здесь действительно очень быстрый корт. Даниил отлично подавал, я тоже подавал неплохо, за исключением пары геймов.

Даниил — удивительный игрок, он показывает отличный теннис на протяжении всего матча. У него нет спадов в игре, и это делает его таким сложным соперником.

Я просто постараюсь сохранять позитивный настрой. Да, я проиграл этот матч, но буду думать о положительных моментах, о том, что могу сделать лучше, а затем начну готовиться к следующему матчу», — сказал Хуркач на послематчевой пресс-конференции.

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