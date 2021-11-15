Даниил Медведев сыграет с Александром Зверевым во втором матче Итогового турнира ATP

Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с немцем Александром Зверевым во втором матче Итогового турнира ATP. Игра состоится во вторник, 17 ноября.

Александр Зверев в первом матче турнира обыграл итальянца Маттео Берреттини 7:6 (9:7), 1:0 (Берреттини досрочно завершил матч из-за травмы).

Медведев же оказался сильнее представителя Польши Хуберта Хуркача. Счёт встречи — 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.



Итоговый турнир стартовал 14 ноября. Финальный день соревнований назначен на 21 ноября. В соревнованиях принимают участие 8 лучших теннисистов по итогам 2021 года. В параллельном квартете выступят Новак Джокович (Сербия), Стефанос Циципас (Греция), Андрей Рублёв (Россия) и Каспер Рууд (Норвегия). Первые матчи этой группы состоятся 15 ноября.