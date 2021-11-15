Даниил Медведев сыграет с Александром Зверевым во втором матче Итогового турнира ATP
Поделиться
Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с немцем Александром Зверевым во втором матче Итогового турнира ATP. Игра состоится во вторник, 17 ноября.
Александр Зверев в первом матче турнира обыграл итальянца Маттео Берреттини 7:6 (9:7), 1:0 (Берреттини досрочно завершил матч из-за травмы).
Медведев же оказался сильнее представителя Польши Хуберта Хуркача. Счёт встречи — 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.
Итоговый турнир стартовал 14 ноября. Финальный день соревнований назначен на 21 ноября. В соревнованиях принимают участие 8 лучших теннисистов по итогам 2021 года. В параллельном квартете выступят Новак Джокович (Сербия), Стефанос Циципас (Греция), Андрей Рублёв (Россия) и Каспер Рууд (Норвегия). Первые матчи этой группы состоятся 15 ноября.
Комментарии
- 15 ноября 2021
-
02:12
-
01:28
-
01:01
-
00:59
- 14 ноября 2021
-
23:39
-
23:34
-
23:09
-
22:23
-
22:07
-
21:46
-
21:27
-
21:10
-
21:03
-
20:31
-
19:41
-
18:27
-
18:19
-
18:15
-
17:41
-
17:30
-
16:53
-
16:30
-
15:53
-
15:03
-
14:00
-
11:56
-
11:28
-
10:30
-
09:42
-
09:22
-
01:39
-
00:45
-
00:32
- 13 ноября 2021
-
23:23
-
22:14
Партнерский контент