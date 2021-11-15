Берреттини не сумел завершить матч со Зверевым на старте Итогового турнира ATP

Немец Александр Зверев одержал победу в первом матче Итогового турнира ATP в Турине (Италия). Третий номер рейтинга АТР выиграл первую партию у Маттео Берреттини (7:6 (9:7)) и повёл во второй (1:0), после чего итальянец отказался от продолжения борьбы.
Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут. На счету немца 10 эйсов, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из 6. Берреттини выполнил 5 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 2.
Следующим соперником Зверева станет действующий чемпион соревнований россиянин Даниил Медведев.
Итоговый турнир стартовал сегодня, 14 ноября. Финальный день соревнований назначен на 21 ноября. В соревнованиях принимают участие 8 лучших теннисистов по итогам 2021 года. В Красной группе, помимо Зверева, Берреттини и Медведева, выступает поляк Хуберт Хуркач.
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