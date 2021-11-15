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Берреттини не сумел завершить матч со Зверевым на старте Итогового турнира ATP

Берреттини не сумел завершить матч со Зверевым на старте Итогового турнира ATP
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Немец Александр Зверев одержал победу в первом матче Итогового турнира ATP в Турине (Италия). Третий номер рейтинга АТР выиграл первую партию у Маттео Берреттини (7:6 (9:7)) и повёл во второй (1:0), после чего итальянец отказался от продолжения борьбы.

Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут. На счету немца 10 эйсов, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из 6. Берреттини выполнил 5 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 2.

Следующим соперником Зверева станет действующий чемпион соревнований россиянин Даниил Медведев.

Итоговый турнир стартовал сегодня, 14 ноября. Финальный день соревнований назначен на 21 ноября. В соревнованиях принимают участие 8 лучших теннисистов по итогам 2021 года. В Красной группе, помимо Зверева, Берреттини и Медведева, выступает поляк Хуберт Хуркач.

Итоговый чемпионат ATP. Красная группа
14 ноября 2021, воскресенье. 23:10 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 0
Rt
1 2 3
         
7 9 		1  
6 7 		0  
         
Маттео Берреттини
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
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