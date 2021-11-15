Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Плишкова в упорном матче обыграла соотечественницу Крейчикову на Итоговом турнире WTA

Плишкова в упорном матче обыграла соотечественницу Крейчикову на Итоговом турнире WTA
Комментарии

В Гвадалахаре (Мексика) состоялся матч групповой стадии Итогового турнира WTA подгруппы Теотиуакан, в котором сошлись представительницы Чехии – 25-летняя Барбора Крейчикова (3-й номер рейтинга WTA) и 29-летняя Каролина Плишкова (4-й номер рейтинга WTA).

Встреча завершилась победой Плишковой – 0:6, 6:4, 6:4. Продолжительность игры составила 2 часа 7 минут.

Плишкова поднялась на второе место в подгруппе. Лидер – представительница Эстонии Анетт Контавейт (8-й номер рейтинга WTA), на третьем месте Гарбинье Мугуруса (5-й номер рейтинга WTA) из Испании, а замыкает квартет Барбора Крейчикова, потерпев поражения во всех трёх встречах.

Напомним, Итоговый турнир WTA в Гвадалахаре (Мексика) проходит с 10 по 18 ноября. Его призовой фонд составляет $ 5 млн.

Гвадалахара. Группа Теотиуакан
14 ноября 2021, воскресенье. 23:10 МСК
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 4
0 		6 6
         
Каролина Плишкова
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021