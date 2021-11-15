Плишкова в упорном матче обыграла соотечественницу Крейчикову на Итоговом турнире WTA

В Гвадалахаре (Мексика) состоялся матч групповой стадии Итогового турнира WTA подгруппы Теотиуакан, в котором сошлись представительницы Чехии – 25-летняя Барбора Крейчикова (3-й номер рейтинга WTA) и 29-летняя Каролина Плишкова (4-й номер рейтинга WTA).
Встреча завершилась победой Плишковой – 0:6, 6:4, 6:4. Продолжительность игры составила 2 часа 7 минут.
Плишкова поднялась на второе место в подгруппе. Лидер – представительница Эстонии Анетт Контавейт (8-й номер рейтинга WTA), на третьем месте Гарбинье Мугуруса (5-й номер рейтинга WTA) из Испании, а замыкает квартет Барбора Крейчикова, потерпев поражения во всех трёх встречах.
Напомним, Итоговый турнир WTA в Гвадалахаре (Мексика) проходит с 10 по 18 ноября. Его призовой фонд составляет $ 5 млн.
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