Феликс Оже-Альяссим впервые в карьере вошёл в топ-10 рейтинга ATP

В обновлённом рейтинге ATP от 15 ноября канадец Феликс Оже-Альяссим впервые в карьере поднялся на 10-ю строчку. Лидерство сохранил серб Новак Джокович. Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на второй позиции.
Рейтинг АТР. 15 ноября
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 940.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 7640.
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6540.
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 6540.
5 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 4950.
6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 4875.
7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 4568.
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3760.
9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 3706.
10 (11). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3308.
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17 (15). Аслан Карацев (Россия) — 2370...
29 (29). Карен Хачанов (Россия) — 1731.
Рейтинг доступен на «Чемпионате»
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