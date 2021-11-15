Феликс Оже-Альяссим впервые в карьере вошёл в топ-10 рейтинга ATP

В обновлённом рейтинге ATP от 15 ноября канадец Феликс Оже-Альяссим впервые в карьере поднялся на 10-ю строчку. Лидерство сохранил серб Новак Джокович. Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на второй позиции.



Рейтинг АТР. 15 ноября

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 940.

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 7640.

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6540.

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 6540.

5 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 4950.

6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 4875.

7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 4568.

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3760.

9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 3706.

10 (11). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3308.

...

17 (15). Аслан Карацев (Россия) — 2370...

29 (29). Карен Хачанов (Россия) — 1731.

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