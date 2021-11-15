«Не могу представить, что ты чувствуешь, Маттео». Александр Зверев обратился к Берреттини

Немецкий теннисист Александр Зверев обратился к итальянцу Маттео Берреттини, который был вынужден сняться с их матча на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия) при счёте 6:7 (7:9), 0:1.
«Все мы — спортсмены, которые хотят делать всё для победы, но самое важное то, что мы можем пожать друг другу руки в добром здравии и готовиться к следующему матчу. В этот раз получилось не так. Я не могу представить, что ты сейчас чувствуешь, Маттео. Могу лишь пожелать не вешать нос. Ты вернёшься!» — написал Зверев.
Пост доступен в «инстаграме» Александра Зверева
Следующим соперником Зверева станет действующий чемпион соревнований россиянин Даниил Медведев.
Итоговый турнир стартовал вчера, 14 ноября. Финальный день соревнований назначен на 21 ноября. В соревнованиях принимают участие 8 лучших теннисистов по итогам 2021 года. В Красной группе, помимо Зверева, Берреттини и Медведева, выступает поляк Хуберт Хуркач.
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