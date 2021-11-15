«Это меня убивает». Берреттини прокомментировал снятие с матча со Зверевым

Итальянский теннисист Маттео Берреттини прокомментировал снятие с матча с немцем Александром Зверевым на Итоговом турнире ATP. Берреттини проиграл первый сет со счётом 6:7 (7:9), а во втором сете снялся из-за травмы при счёте 1:0 в пользу соперника.

«Атмосфера была одной из лучших, что я когда-либо испытывал в своей жизни. Это было невероятно. Наверное, поэтому мне сейчас так плохо. Неспособность закончить матч убивает меня.

Я хотел наслаждаться каждой секундой, но случилось самое худшее. Это тяжело для меня в психологическом смысле. Раньше у меня была похожая травма, поэтому продолжать борьбу было сложно. Кроме того, я не знаю, что это такое вообще. Надеюсь, это не помешает мне сыграть оставшиеся два матча (в группе. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Берреттини пресс-служба ATP.