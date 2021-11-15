«Это меня убивает». Берреттини прокомментировал снятие с матча со Зверевым

Итальянский теннисист Маттео Берреттини прокомментировал снятие с матча с немцем Александром Зверевым на Итоговом турнире ATP. Берреттини проиграл первый сет со счётом 6:7 (7:9), а во втором сете снялся из-за травмы при счёте 1:0 в пользу соперника.
«Атмосфера была одной из лучших, что я когда-либо испытывал в своей жизни. Это было невероятно. Наверное, поэтому мне сейчас так плохо. Неспособность закончить матч убивает меня.
Я хотел наслаждаться каждой секундой, но случилось самое худшее. Это тяжело для меня в психологическом смысле. Раньше у меня была похожая травма, поэтому продолжать борьбу было сложно. Кроме того, я не знаю, что это такое вообще. Надеюсь, это не помешает мне сыграть оставшиеся два матча (в группе. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Берреттини пресс-служба ATP.
- 15 ноября 2021
-
09:38
-
09:32
-
09:19
-
09:14
-
09:04
-
08:59
-
08:25
-
08:20
-
02:12
-
01:28
-
01:01
-
00:59
- 14 ноября 2021
-
23:39
-
23:34
-
23:09
-
22:23
-
22:07
-
21:46
-
21:27
-
21:10
-
21:03
-
20:31
-
19:41
-
18:27
-
18:19
-
18:15
-
17:41
-
17:30
-
16:53
-
16:30
-
15:53
-
15:03
-
14:00
-
11:56
-
11:28