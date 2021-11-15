Зверев прокомментировал победу над Берреттини, который снялся из-за травмы

Немец Александр Зверев, который одержал победу в первом матче Итогового турнира ATP в Турине (Италия), прокомментировал случившееся. Третий номер рейтинга АТР выиграл первую партию у Маттео Берреттини (7:6 (9:7)) и повёл во второй (1:0), после чего итальянец отказался от продолжения борьбы из-за травмы.
«Действительно не знаю, что сказать. Это худшее, что может случиться с игроком. Играешь круглый год, чтобы попасть на этот турнир… Для Маттео, игравшего дома, думаю, это худшее чувство за всю его карьеру.
Мне кажется, в первом сете мы показали теннис невероятного уровня. Но это всё неважно. Главное, чтобы оба игрока по окончании матча были в состоянии пожать друг другу руки и были здоровы. Сегодня это не так», — приводит слова Зверева пресс-служба ATP.
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