Матс Виландер высказался о победе Джоковича над Медведевым в финале в Париже

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», швед Матс Виландер поделился мнением о победе Новака Джоковича над Даниилом Медведевым в финале турнира в Париже, который состоялся ранее в ноябре. Джокович победил со счётом 4:6, 6:3, 6:3.
«Новак вернулся. Он снова здорово играет. Думаю, его цель в том, чтобы быть лучшим игроком в мире, а ещё важнее — быть лучшим игроком в мире по состоянию на конец сезона, как этого, так и следующего. Пока он играет, он хочет быть лучшим, если сравнивать его с Роджером Федерером, Рафой Надалем, Родом Лэйвером, Бьорном Боргом.
Это словно месседж молодым теннисистам: постойте-ка, я всё ещё король и собираюсь стать лучшим игроком всех времён, я ещё не закончил, парни. Хотя была у меня мысль, что после US Open он уже не будет прежним», — приводит слова Виландера Eurosport.uk.
В финале US Open 2021 года Медведев победил Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.
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