Грикспор выиграл восьмой «челленджер» и обновил свой же рекорд ATP

Теннисист из Нидерландов Таллон Грикспор установил новый рекорд ATP Challenger Tour по количеству титулов за отдельно взятый сезон. Победные соревнования в Братиславе (Словакия) стали для него уже восьмыми в 2021 году.
В решающем матче словацкого турнира он в двух партиях обыграл венгра Жомбора Пироша — 6:3, 6:2. В целом же за пять проведённых в Братиславе игр он проиграл всего один сет.
Стоит отметить, что Таллон выиграл пять турниров серии «челленджер» подряд — ранее в октябре он побеждал на соревнованиях в Мурсии (Испания) и Наполи (Италия, дважды), а уже в ноябре стал чемпионом турнира на Тенерифе (Испания). Благодаря этим успехам он поднялся в рейтинге АТР на рекордное для себя 65-е место.
В 2021 году 25-летний теннисист провёл 77 матчей, в которых одержал 59 побед.
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