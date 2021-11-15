Грикспор выиграл восьмой «челленджер» и обновил свой же рекорд ATP

Теннисист из Нидерландов Таллон Грикспор установил новый рекорд ATP Challenger Tour по количеству титулов за отдельно взятый сезон. Победные соревнования в Братиславе (Словакия) стали для него уже восьмыми в 2021 году.



В решающем матче словацкого турнира он в двух партиях обыграл венгра Жомбора Пироша — 6:3, 6:2. В целом же за пять проведённых в Братиславе игр он проиграл всего один сет.



Стоит отметить, что Таллон выиграл пять турниров серии «челленджер» подряд — ранее в октябре он побеждал на соревнованиях в Мурсии (Испания) и Наполи (Италия, дважды), а уже в ноябре стал чемпионом турнира на Тенерифе (Испания). Благодаря этим успехам он поднялся в рейтинге АТР на рекордное для себя 65-е место.



В 2021 году 25-летний теннисист провёл 77 матчей, в которых одержал 59 побед.