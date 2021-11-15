Глава WTA: нас заверили, что Шуай Пэн в безопасности, но лично я с ней не разговаривал
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Президент WTA Стив Саймон прокомментировал ситуацию, развернувшуюся вокруг китайской теннисистки Пэн Шуай. Напомним, спортсменка не выходит на связь более полутора недель после того, как заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли.
«Мы получили подтверждение из нескольких источников, включая Китайскую теннисную ассоциацию, что она в безопасности и не подвергается какому-либо физическому насилию или угрозам. Насколько я понимаю, Шуай находится в Пекине, однако подтвердить это я не могу, т.к. с ней лично я не разговаривал», — цитирует Саймона New York Times.
Ранее с официальным заявлением по поводу исчезновения Пэн выступила WTA. Организация потребовала от китайской стороны справедливого расследования.
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