Глава WTA: нас заверили, что Шуай Пэн в безопасности, но лично я с ней не разговаривал

Президент WTA Стив Саймон прокомментировал ситуацию, развернувшуюся вокруг китайской теннисистки Пэн Шуай. Напомним, спортсменка не выходит на связь более полутора недель после того, как заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли.



«Мы получили подтверждение из нескольких источников, включая Китайскую теннисную ассоциацию, что она в безопасности и не подвергается какому-либо физическому насилию или угрозам. Насколько я понимаю, Шуай находится в Пекине, однако подтвердить это я не могу, т.к. с ней лично я не разговаривал», — цитирует Саймона New York Times.

Ранее с официальным заявлением по поводу исчезновения Пэн выступила WTA. Организация потребовала от китайской стороны справедливого расследования.