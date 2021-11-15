Надаль: каждый теннисист с самого детства обязан иметь ментальную базу

Испанец Рафаэль Надаль рассказал о важности ментального здоровья для профессионального теннисиста.



«Ментальная сила — невероятно важный аспект. Особенно в таком виде спорта, как теннис. Жизненно важно с самого раннего возраста иметь в этом плане базу.



Многие говорят, что я очень силён морально, но я страдаю так же, как и все остальные игроки. Бывают и чёрные дни, приходится справляться. Суть спорта именно в этом — даже если что-то видится вам почти нереальным, это лишь иллюзия — вы всегда можете добиться своей цели», — цитирует Надаля Tennis World USA.

В текущем сезоне 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» провёл 29 матчей, в которых одержал 24 победы. В его активе два завоёванных трофея — в Риме (Италия) и Барселоне (Испания).