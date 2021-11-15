Джокович поддержал Берреттини, снявшегося с матча Итогового турнира ATP

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал травму итальянца Маттео Берреттини, из-за которой он был вынужден сняться с поединка с Александром Зверевым в первом же матче Итогового турнира АТР.



«Будь сильным, Маттео», — написал Новак в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: https://www.instagram.com/djokernole/

Причиной снятия Берреттини стала травма мышц живота. Несмотря на это, сам Маттео не исключил, что сможет выйти на второй матч группового этапа с Хубертом Хуркачем.

Итоговый турнир стартовал вчера, 14 ноября. Финальный день соревнований назначен на 21 ноября. В них принимают участие 8 лучших теннисистов по итогам 2021 года. В Красной группе, помимо Зверева, Берреттини и Хуркача, выступает действующий чемпион — россиянин Даниил Медведев.