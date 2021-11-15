Впервые в истории две испанки сыграют в полуфинале Итогового турнира WTA

Успешные выступления Гарбинье Мугурусы и Паулы Бадосы на Итоговом турнире WTA в Гвадалахаре (Мексика) вошли в историю испанского тенниса. Впервые сразу две представительницы этой страны сыграют в полуфинале соревнований.



Помимо Бадосы и Мугурусы в 1/2 финала текущего Итогового турнира WTA сыграет эстонка Анетт Контавейт. Имя четвёртой полуфиналистки станет известно после заключительных матчей в группе Чичен-Ица.



Ранее лишь трижды представительница Испании играла в 1/2 финала WTA Finals: Аранча Санчес-Викарио (1989 и 1993) и Гарбинье Мугуруса (2015).



Призовой фонд соревнований составляет $ 5 млн. Турнир, действующей победительницей которого является австралийка Эшли Барти, завершится 17 ноября.