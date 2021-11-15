Серена Уильямс эмоционально отреагировала на возвращение Наоми Осаки к тренировкам

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, американка Серена Уильямс прокомментировала то, что четырёхкратная чемпионка ТБШ японка Наоми Осака, которая ранее приостановила карьеру, впервые провела тренировку на корте.

«О господи! Это (возвращение Осаки. — Прим. «Чемпионата») будет потрясающе. Не могу дождаться», — приводит слова Серены Уильямс издание TMZ.

Напомним, Осака объявила о приостановке карьеры после поражения в матче третьего круга US Open – 2021 с канадкой и будущей финалисткой Лейлой Фернандес со счётом 7:5, 6:7 (2:7), 4:6. На послематчевой пресс-конференции Наоми расплакалась и объявила о паузе в карьере, однако не уточнила, сколько она продлится.

