Серена Уильямс эмоционально отреагировала на возвращение Наоми Осаки к тренировкам
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23-кратная победительница турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, американка Серена Уильямс прокомментировала то, что четырёхкратная чемпионка ТБШ японка Наоми Осака, которая ранее приостановила карьеру, впервые провела тренировку на корте.
«О господи! Это (возвращение Осаки. — Прим. «Чемпионата») будет потрясающе. Не могу дождаться», — приводит слова Серены Уильямс издание TMZ.
Напомним, Осака объявила о приостановке карьеры после поражения в матче третьего круга US Open – 2021 с канадкой и будущей финалисткой Лейлой Фернандес со счётом 7:5, 6:7 (2:7), 4:6. На послематчевой пресс-конференции Наоми расплакалась и объявила о паузе в карьере, однако не уточнила, сколько она продлится.
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