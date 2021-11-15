Даниил Медведев принял участие в футбольных челленджах

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев стал гостем на YouTube-канале «ШОУ ЛАКЕРА» и принял участие в футбольных челленджах.

Видео доступно на YouTube канале «ШОУ ЛАКЕРА».

Теннисист выступал в команде с автором канала. Их соперниками стали журналист Дмитрий Егоров и блоггер Карен. Сначала команды сыграли 3 сета в теннисбол. Победу в нём одержали Егоров и Карен со счётом 2:1.

Суть второго челленджа заключалась в удержании мяча на весу. Медведев вместе с партнёром сделали 25 передач друг другу, что было на 17 меньше, чем у другой команды.

В третьем состязании участники должны были забить с 11-метровой отметки, но при этом каждому участнику давалось дополнительное условие, которое усложняло задачу. Медведеву выпала задача поразить ворота без разбега, а затем не глядя на мяч. В обоих случаях теннисист смазал. В третьей попытке спортсмену нужно было забить гол обычным ударом, и с этим он легко справился.

В заключительном челлендже участники должны были реализовать выход 1 на 1. Медведев дважды выполнял задание и оба раза забил. По итогам всего соревнования команда Медведева и автора канала одержала победу со счётом 8:7. В результате Егоров и Карен должны были выполнить наказание.