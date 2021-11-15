Новаку Джоковичу в рекордный 7-й раз вручили приз лучшего игрока ATP-тура по итогам сезона

Сербу Новаку Джоковичу вручили трофей как лучшему игроку в мировом рейтинге ATP по итогам сезона-2021. Это произошло после стартового для Джоковича матча на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия), где он обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 7:6 (7:4), 6:2.
Для Джоковича это уже седьмой раз в карьере, когда он заканчивает год в статусе лучшего теннисиста мира. Он обогнал американца Пита Сампраса (6) по этому показателю и установил очередной исторический рекорд.
Публикация доступна в «твиттере» ESPN Tennis.
Отметим, что в 2021 году первый теннисист по итогам сезона был выбран в соответствии с раскладом в Чемпионской гонке ATP. В 2021 году Джокович сыграл во всех финалах турниров «Большого шлема» и из трёх вышел победителем. А также стал чемпионом «Мастерса» в Париже (Франция) и домашнего турнира ATP-250 в Белграде.
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