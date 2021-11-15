Новак Джокович: приятно обойти знаменитого Пита Сампраса

Первая ракетка мира серб Новак Джокович выступил с речью после вручения ему в рекордный седьмой раз трофея лучшего игрока ATP-тура по итогам сезона. Серб обогнал американца Пита Сампраса (6) по этому показателю и установил исторический рекорд.

Джокович получил приз после стартового для себя матча на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия), где он обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 7:6 (7:4), 6:2.

«Приятно завершить год на первом месте. Это потрясающее достижение, которого бы не было, если бы не моя команда и моя семья. Приятно обойти знаменитого Пита Сампраса. В детстве для меня он был большим примером, когда я только взял в руки ракетку, и сейчас превзойти его достижение – это невероятно. Я не буду на этом останавливаться, буду пытаться улучшить свои достижения», — сказал Джокович на корте.