Новак Джокович: приятно обойти знаменитого Пита Сампраса

Первая ракетка мира серб Новак Джокович выступил с речью после вручения ему в рекордный седьмой раз трофея лучшего игрока ATP-тура по итогам сезона. Серб обогнал американца Пита Сампраса (6) по этому показателю и установил исторический рекорд.
Джокович получил приз после стартового для себя матча на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия), где он обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 7:6 (7:4), 6:2.
«Приятно завершить год на первом месте. Это потрясающее достижение, которого бы не было, если бы не моя команда и моя семья. Приятно обойти знаменитого Пита Сампраса. В детстве для меня он был большим примером, когда я только взял в руки ракетку, и сейчас превзойти его достижение – это невероятно. Я не буду на этом останавливаться, буду пытаться улучшить свои достижения», — сказал Джокович на корте.
- 15 ноября 2021
-
18:37
-
18:17
-
18:06
-
17:48
-
17:43
-
17:20
-
16:15
-
14:14
-
13:26
-
13:24
-
12:55
-
12:18
-
11:47
-
11:31
-
11:23
-
10:55
-
10:54
-
10:28
-
09:59
-
09:38
-
09:32
-
09:19
-
09:14
-
09:04
-
08:59
-
08:25
-
08:20
-
02:12
-
01:28
-
01:01
-
00:59
- 14 ноября 2021
-
23:39
-
23:34
-
23:09
-
22:23