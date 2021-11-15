Новак Джокович ответил, как относится к тому, что Итоговый чемпионат ATP проходит в Италии
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Первая ракетка мира серб Новак Джокович оценил идею проведения Итогового чемпионата ATP – 2021 в Турине (Италия). Ранее в стартовом для себя матче Джокович обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 7:6 (7:4), 6:2.
«В моей команде есть и итальянцы, и сербы, мы говорим на разных языках. Ещё я хорошо знаю итальянский, потому что в юности тренировался здесь у Рикардо Пьятти (экс-тренер, в частности, Джоковича и россиянки Марии Шараповой. – Прим. «Чемпионата»). Я помню, как здорово был проведён Итоговый турнир среди юниоров в Милане. Теперь у вас в Турине проходит ATP Finals. У вас замечательные игроки. И Янник Синнер выиграл в Милане, а теперь уже приехал сюда в Турин», — сказал Джокович в интервью на корте.
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