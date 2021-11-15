Глава ATP отреагировал на скандальную ситуацию с китайской теннисисткой Пэн Шуай

Глава АТР Андреа Гауденци отреагировал на ситуацию, развернувшуюся вокруг китайской теннисистки Пэн Шуай. Напомним, спортсменка перестала выходить на связь после того, как заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли.
«Для нас нет ничего важнее безопасности теннисного сообщества. Мы были глубоко обеспокоены неопределённостью, связанной с непосредственной безопасностью и местонахождением игрока WTA Пэн Шуай. Нас обнадёживают недавние заверения, полученные WTA, в том, что она в безопасности и находится под присмотром, мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией. Также мы полностью поддерживаем призыв WTA к полному, справедливому и прозрачному расследованию по делу о сексуальном насилии в отношении Шуай», — приводит слова Гауденци пресс-служба ATP.
Ранее президент WTA Стив Саймон сообщил, что, согласно нескольким источникам, Шуай находится в Пекине и не подвергается какому-либо насилию или угрозам.
- 15 ноября 2021
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