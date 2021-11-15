Новак Джокович ответил на вопрос о завершении карьеры

Первая ракетка мира серб Новак Джокович на послематчевой пресс-конференции на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия) ответил на вопрос о завершении карьеры. Один из журналистов неправильно понял речь Джоковича на корте и подумал, что Новак собирается уходить из тенниса через два года.
«Нет, нет (смеётся), я не это имел в виду. Я сказал «пара» по-итальянски. У меня нет определённой даты ухода, я не хочу накладывать на себя ограничения. У меня нет причин думать об уходе из тенниса», — приводит слова Джоковича сербский журналист Саша Озмо в своём «твиттере».
Ранее в стартовом для себя матче на Итоговом чемпионате ATP Джокович обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 7:6 (7:4), 6:2. После чего в рекордный седьмой раз получил приз лучшего игрока ATP-тура в сезоне.
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