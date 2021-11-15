Матч между Медведевым и Зверевым на Итоговом турнире начнётся 16 ноября не ранее 16:00

Матч между российским теннисистом Даниилом Медведевым и представителем Германии Александром Зверевым на Итоговом турнире ATP в Турине начнётся 16 ноября ориентировочно в 16:00. Встреча может начаться позже в случае затяжной игры в матче парного разряда.

Напомним, в первом матче Итогового турнира Даниил Медведев обыграл Хуберта Хуркача из Польши со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. Александр Зверев оказался сильнее итальянца Маттео Берреттини — 7:6 (9:7), 1:0 (итальянец снялся из-за травмы).

Итоговый турнир стартовал 14 ноября. Финальный день соревнований назначен на 21 ноября. В соревнованиях принимают участие 8 лучших теннисистов по итогам 2021 года. В параллельном квартете выступают Новак Джокович (Сербия), Стефанос Циципас (Греция), Андрей Рублёв (Россия) и Каспер Рууд (Норвегия).