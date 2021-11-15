Серена Уильямс посетила с семьёй премьеру фильма о её отце

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», американская теннисистка Серена Уильямс вместе со своим мужем и дочерью посетила премьеру фильма «Король Ричард».
«Вы можете жить своей мечтой. Не бойтесь тяжёлой работы, а главное, идите по своему пути с улыбкой на лице. У вас должна быть поддержка, поэтому связь с семьёй просто бесценна. Никогда не сдавайтесь», — сказала спортсменка на премьере.
Напомним, «Король Ричард» — спортивная драма, посвящённая реальной истории Ричарда Уильямса (отца Серены и Винус) и его семьи. Главную роль в фильме режиссёра Рейнальдо Маркуса Грина сыграл Уилл Смит. В российский прокат картина выйдет 18 ноября.
На премьере также присутствовала старшая сестра Серены — Винус Уильямс. На двоих они заработали 30 титулов ТБШ в одиночном разряде, 14 — в парном и пять золотых олимпийских медалей. Последний титул Серены на ТБШ — Australian Open — 2016, Винус — Уимблдон-2008.
- 15 ноября 2021
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