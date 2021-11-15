Маттео Берреттини: прошлая ночь была одной из самых тяжёлых в моей карьере

Итальянский теннисист Маттео Берреттини обратился к болельщикам после снятия с матча с представителем Германии Александром Зверевым на Итоговом турнире ATP. Берреттини проиграл первый сет со счётом 6:7 (7:9), а во втором сете снялся из-за травмы при счёте 1:0 в пользу соперника.
«Прошлая ночь была одной из самых тяжёлых в моей карьере. Огромное спасибо всем за поддержку. Это действительно много значит.
Из новостей — моя команда, включая ведущих медицинских экспертов, всё ещё оценивает ситуацию после многочисленных сканирований и обследований сегодня. Я буду держать вас всех в курсе событий. Спасибо ещё раз», — написал Берреттини в «сториз» своего «инстаграма».
Итоговый турнир стартовал вчера, 14 ноября. Финальный день соревнований назначен на 21 ноября. В них принимают участие 8 лучших теннисистов по итогам 2021 года. В Красной группе, помимо Зверева, Берреттини и Хуркача, выступает действующий чемпион — россиянин Даниил Медведев.
- 15 ноября 2021
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