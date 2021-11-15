Ник Кирьос: Федерер — это Джордан в теннисе. Без него не было бы ни Джоковича, ни Надаля

Австралийский теннисист Ник Кирьос оценил значение фигуры 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера для истории тенниса.
«Для меня Федерер – это Майкл Джордан в теннисе. Он столько добился в этом спорте, в его популяризации среди фанатов и детей. Я считаю, что больше всего из «Большой тройки» дети восхищаются именно Федерером. В целом именно он внёс наибольший вклад в развитие тенниса. И именно его уход на пенсию нанесёт наибольший вред теннису, его спонсорству. Без Федерера не было бы ни Джоковича, ни Надаля. Они же всё время гнались за ним», — приводит слова Кирьоса L'equipe.
26-летний Кирьос — четвертьфиналист двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Уимблдон-2014, Открытый чемпионат Австралии — 2015), победитель шести турниров ATP (из них пять в одиночном разряде). Бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге.
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