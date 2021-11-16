Златан Ибрагимович наблюдает за матчем Рублёва с Циципасом на Итоговом чемпионате ATP
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Нападающий «Милана» швед Златан Ибрагимович наблюдает за матчем россиянина Андрей Рублёва с греком Стефаносом Циципасом на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия). В данный момент Рублёв ведёт со счётом 6:4, 5:4 по сетам.
Публикация доступна в «инстаграме» Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.
Итоговый турнир стартовал 14 ноября. Финальный день соревнований назначен на 21 ноября. В соревнованиях принимают участие 8 лучших теннисистов по итогам 2021 года. Призовой фонд Итогового чемпионата ATP — 2021 составил $ 7 250 000. Его действующим чемпионом является россиянин Даниил Медведев, принимающий участие в текущем розыгрыше. Ранее он обыграл поляка Хуберта Хуркача со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.
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