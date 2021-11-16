«Сегодня играл агрессивно». Рублёв прокомментировал победу в матче с Циципасом
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Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу в матче с греком Стефаносом Циципасом (6:4, 6:4) на старте Итогового турнира ATP.
«Сегодня играл агрессивно. У меня получались хорошие удары и отличные приёмы. Очень доволен своей подачей и игрой в целом. Очень рад, что пришло столько зрителей нас поддержать.
Я испытывал некоторые проблемы на корте и вне его. Но я поработал, и видите — моя игра изменилась. Первый матч очень важен, чтобы почувствовать себя увереннее и двигаться дальше.
Игра с Джоковичем? Я говорил, что играть против одного из лучших теннисистов мира — это очень почётно и специально готовиться не надо — надо всего лишь верить в себя и показывать лучший теннис», — сказал Рублёв в интервью на корте.
Новость по темеРублёв обыграл Циципаса в стартовом матче Итогового турнира ATP
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