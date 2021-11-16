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Андрей Рублёв признался, что он делал перед матчем со Стефаносом Циципасом

Андрей Рублёв признался, что он делал перед матчем со Стефаносом Циципасом
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Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, чем он занимался перед стартовой игрой Итогового турнира ATP с греком Стефаносом Циципасом. Напомним, встреча завершилась победой россиянина со счётом 6:4, 6:4.

«Поскольку матч поздний, то днём я прилёг отдохнуть и заснул. Когда проснулся, даже не понял — какое время суток. Подумал, что уже утро. И только через минуту сообразил, что ещё не играл вечерний матч. Я был полностью расслаблен. Сумел в матче справиться со всеми эмоциями, играл очень агрессивно, хорошо принимал, хорошо подавал. Очень доволен своей игрой. Ради таких моментов, такой атмосферы я играю и тренируюсь», — сказал Рублёв в интервью на корте.

В следующем матче турнира Рублёв встретится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

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