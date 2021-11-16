Циципас прокомментировал поражение в матче с Рублёвым на Итоговом турнире ATP

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал поражение в матче с представителем России Андреем Рублёвым на Итоговом турнире ATP (4:6, 4:6).

«Я думаю, что Андрей играл очень хорошо. Он подавал в своих лучших проявлениях из тех, что я когда-либо видел. Мне кажется, что в первом сете у него прошли где-то 22 первые подачи подряд. Может быть, статистика другая, но у меня такое чувство», — приводятся слова Циципаса в «твиттере» Tennis Majors.

В следующем матче Рублёв встретится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Также в Красной группе играет норвежец Каспер Рууд, с которым россиянин проведёт заключительную встречу.

В параллельной группе выступают Даниил Медведев (Россия), Александр Зверев (Германия), Маттео Берреттини (Италия) и Хуберт Хуркач (Польша).

По результатам группового этапа в плей-офф выйдут по два теннисиста с каждой группы. Финальный матч состоится 21 ноября.