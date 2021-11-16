Саккари в упорном поединке обыграла Соболенко и пробилась в плей-офф Итогового чемпионата

В Гвадалахаре (Мексика) в подгруппе Чичен-Ица состоялся заключительный матч групповой стадии Итогового чемпионата WTA, в котором сошлись 23-летняя представительница Беларуси Арина Соболенко (2-й номер рейтинга WTA) и 26-летняя Мария Саккари (6-й номер рейтинга WTA) из Греции.
Встреча завершилась победой Саккари в трёх сетах – 6:7, 7:6, 6:3. Продолжительность игры составила 2 часа 48 минут.
Саккари совершила 11 подач навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 13 (62%). У её оппонентки – 8 эйсов, 18 двойных ошибок и 6 из 12 (50%) использованных брейков.
Таким образом, в плей-офф сумели пробиться испанка Паула Бадоса (10-й номер рейтинга WTA) и Мария Саккари. За бортом соревнований остались Арина Соболенко и Ига Свёнтек (9-й номер рейтинга WTA).
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