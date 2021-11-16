Даниил Медведев — Александр Зверев: текстовая онлайн-трансляция игры Итогового турнира ATP

Сегодня, 16 ноября, в Турине (Италия) состоится матч второго тура группового этапа Итогового чемпионата ATP, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев и представитель Германии Александр Зверев. Поединок поставлен вторым запуском после парного матча и начнётся не раньше 16:00 мск.

По личным встречам счёт ничейный — 5-5.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Даниил Медведев — Александр Зверев на Итоговом чемпионате ATP

В первом туре Красной группы Медведев, являющийся действующим чемпионом, обыграл поляка Хуберта Хуркача со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. Соперник Зверева по стартовому матчу — итальянец Маттео Берреттини — отказался от продолжения борьбы при счёте 6:7 (7:9), 0:1.