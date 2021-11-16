Стали известны полуфинальные пары на женском Итоговом турнире в Гвадалахаре
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В Гвадалахаре (Мексика) в подгруппе Чичен-Ица состоялся заключительный матч групповой стадии Итогового чемпионата WTA, в котором сошлись 23-летняя представительница Беларуси Арина Соболенко (2-й номер рейтинга WTA) и 26-летняя Мария Саккари (6-й номер рейтинга WTA) из Греции. Встреча завершилась победой Саккари в трёх сетах – 6:7, 7:6, 6:3.
По завершении этой игры определились полуфинальные пары турнира:
- Анетт Контавейт (8-й номер рейтинга) – Мария Саккари (6-й номер рейтинга)
- Паула Бадоса (10-й номер рейтинга) – Гарбинье Мугуруса (5-й номер рейтинга)
Встреча Контавейт с Саккари пройдёт в ночь на среду, 17 ноября – начало в 4:30 мск. Матч Мугурусы с Бадосой состоится уже сегодня, 16 ноября – начало в 23:00 мск.
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