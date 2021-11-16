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Сампрас отреагировал на новый рекорд Новака Джоковича, который обошёл Пита

Сампрас отреагировал на новый рекорд Новака Джоковича, который обошёл Пита
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14-кратный победитель турниров «Большого шлема», американец Пит Сампрас прокомментировал то, что первая ракетка мира серб Новак Джокович в рекордный седьмой раз стал лучшим игроком ATP-тура по итогам теннисного сезона. Джокович обогнал Сампраса (6) по этому показателю.

«Я был лучшим теннисистом столько лет, а он – даже больше. Считаю, он стабильнее меня. Он выиграл больше турниров, больше мэйджоров. Я могу ещё долго рассуждать о его карьере. Не думаю, что вы увидите нечто подобное снова», — приводит слова Пита Сампраса пресс-служба ATP.

Джокович получил приз после стартового для себя матча на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия), где он обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 7:6 (7:4), 6:2.

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