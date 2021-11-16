Андрей Рублёв высказался о корте после победы над Стефаносом Циципасом на Итоговом турнире

Российский теннисист Андрей Рублёв, который начал Итоговый турнир ATP с победы в матче с греком Стефаносом Циципасом, прокомментировал свой успех. Счёт встречи — 6:4, 6:4.
«Корт был очень быстрый. Мы не можем выбирать. Но если бы я мог выбрать, я предпочёл бы медленный корт, поверьте мне», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.
В следующей игре Рублёв встретится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Также в Красной группе выступает норвежец Каспер Рууд, с которым россиянин проведёт заключительную встречу. В параллельной группе выступают Даниил Медведев (Россия), Александр Зверев (Германия), Маттео Берреттини (Италия) и Хуберт Хуркач (Польша).
По результатам группового этапа в плей-офф выйдут по два теннисиста с каждой группы. Финальный матч состоится 21 ноября.
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