Мария Саккари прокомментировала победу над Ариной Соболенко на Итоговом турнире WTA

Греческая теннисистка Мария Саккари прокомментировала победу над второй ракеткой мира, белоруской Ариной Соболенко на Итоговом чемпионате WTA. Встреча завершилась победой Саккари в трёх сетах – 6:7, 7:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 48 минут. Греческая спортсменка вышла в полуфинал турнира.

«Это был первый матч, который я играла ночью. Это серьёзно повлияло на мою игру, на то, как я чувствовала мяч. Перед турниром я лишь раз тренировалась ночью, так что для меня это было нечто новое.

Не знаю, довольно странно — Арина, она ведь высокая, её трудно пробить на подаче. Как только я нашла схему, которая работает, я стала её придерживаться», — приводит слова Марии Саккари пресс-служба WTA.