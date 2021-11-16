Мария Саккари прокомментировала победу над Ариной Соболенко на Итоговом турнире WTA
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Греческая теннисистка Мария Саккари прокомментировала победу над второй ракеткой мира, белоруской Ариной Соболенко на Итоговом чемпионате WTA. Встреча завершилась победой Саккари в трёх сетах – 6:7, 7:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 48 минут. Греческая спортсменка вышла в полуфинал турнира.
«Это был первый матч, который я играла ночью. Это серьёзно повлияло на мою игру, на то, как я чувствовала мяч. Перед турниром я лишь раз тренировалась ночью, так что для меня это было нечто новое.
Не знаю, довольно странно — Арина, она ведь высокая, её трудно пробить на подаче. Как только я нашла схему, которая работает, я стала её придерживаться», — приводит слова Марии Саккари пресс-служба WTA.
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