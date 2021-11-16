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Арина Соболенко назвала причину поражения от Марии Саккари на Итоговом чемпионате WTA

Арина Соболенко назвала причину поражения от Марии Саккари на Итоговом чемпионате WTA
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Вторая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко объяснила, почему, по её мнению, ей не удалось победить представительницу Греции Марию Саккари на Итоговом чемпионате WTA. Встреча завершилась победой Саккари в трёх сетах – 6:7, 7:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 48 минут. Греческая спортсменка вышла в полуфинал турнира.

По словам Соболенко, она так и не смогла найти свою подачу.

«Я просто не смогла найти свой ритм. На протяжении всего матча испытывала большие проблемы с подачей. В какой-то момент я нашла её, но потом ничего не могла поделать с подачей.

Тяжёлый матч. С ума сойти, как плохо я подавала в последних матчах, особенно на этой неделе. Перед следующим сезоном я поработаю над этим», — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.

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