Арина Соболенко обратилась к болельщикам после поражения от Саккари на Итоговом турнире
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Вторая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко, которая не смогла победить представительницу Греции Марию Саккари на Итоговом чемпионате WTA, обратилась к болельщикам. Встреча завершилась победой Саккари в трёх сетах – 6:7, 7:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 48 минут. Греческая спортсменка вышла в полуфинал турнира.
«Всё, что я хочу сказать прямо сейчас… Я люблю тебя, Мексика! Спасибо вам, люблю вас всех, поддержка была потрясающей», — написала Соболенко в «Инстаграме», прикрепив текст к соответствующему фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Арины Соболенко.
«Ты великолепна! Приятно было видеть тебя», — написал один из подписчиков в комментариях к соответствующему посту.
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