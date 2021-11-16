Андрей Рублёв высказался о предстоящем матче с Новаком Джоковичем на Итоговом турнире ATP

Российский теннисист Андрей Рублёв, занимающий пятое место в рейтинге ATP, поделился ожиданиями от матча с лидером мирового рейтинга, сербом Новаком Джоковичем на Итоговом чемпионате ATP. Противостояние Рублёв — Джокович состоится завтра, 17 ноября.

«Уже определено, что я буду играть с Новаком (в следующем матче. — Прим. «Чемпионата»). Тут особо нечего сказать. Он один из величайших игроков в истории тенниса, так что я даже не знаю, что сказать. Надеюсь, мне удастся выиграть пару геймов. Но реальность такова, что единственное, что мне остаётся, — это верить в себя и продемонстрировать всё, на что я способен», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.

Напомним, Новак Джокович — 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема».