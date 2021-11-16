Мария Саккари: уровень моей физической подготовки один из лучших в туре

Греческая теннисистка Мария Саккари дала комментарий по поводу предстоящей встречи с Анетт Контавейт из Эстонии в полуфинале Итогового турнира WTA в Гвадалахаре.
«Я сказала ей ещё в Москве, что увижу её здесь, на тот момент она ещё не квалифицировалась на Итоговый. Очень рада её видеть, потому что она очень хороший человек и заслуживает этого.
Всё сводится к тому, кто завтра сыграет лучший матч. Я собираюсь бороться за место в финале, сделаю всё возможное для это. В то же время мне просто хочется насладиться завтрашним матчем, потому что атмосфера здесь просто нереальная.
У меня будет не так много времени на отдых. Мой уровень физической подготовки, я считаю, один из лучших в туре. Говорю это без высокомерия, действительно считаю, что физическая подготовка — одна из моих сильных сторон. Я сделаю всё, чтобы восстановиться. Если завтра Анетт будет лучше, то так тому и быть. Но я постараюсь восстановиться и просто воспользоваться своими сильными сторонами», — приводит слова Саккари официальный сайт WTA.
- 16 ноября 2021
-
11:13
-
10:55
-
10:29
-
10:17
-
09:49
-
09:25
-
09:18
-
09:13
-
09:06
-
09:01
-
08:55
-
07:38
-
01:41
-
00:57
-
00:54
-
00:52
-
00:42
-
00:36
- 15 ноября 2021
-
23:47
-
23:02
-
22:30
-
22:11
-
21:46
-
21:26
-
21:04
-
20:29
-
20:09
-
20:01
-
19:48
-
19:33
-
18:37
-
18:17
-
18:06
-
17:48
-
17:43