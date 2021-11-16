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Мария Саккари: уровень моей физической подготовки один из лучших в туре

Мария Саккари: уровень моей физической подготовки один из лучших в туре
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Греческая теннисистка Мария Саккари дала комментарий по поводу предстоящей встречи с Анетт Контавейт из Эстонии в полуфинале Итогового турнира WTA в Гвадалахаре.

«Я сказала ей ещё в Москве, что увижу её здесь, на тот момент она ещё не квалифицировалась на Итоговый. Очень рада её видеть, потому что она очень хороший человек и заслуживает этого.

Всё сводится к тому, кто завтра сыграет лучший матч. Я собираюсь бороться за место в финале, сделаю всё возможное для это. В то же время мне просто хочется насладиться завтрашним матчем, потому что атмосфера здесь просто нереальная.

У меня будет не так много времени на отдых. Мой уровень физической подготовки, я считаю, один из лучших в туре. Говорю это без высокомерия, действительно считаю, что физическая подготовка — одна из моих сильных сторон. Я сделаю всё, чтобы восстановиться. Если завтра Анетт будет лучше, то так тому и быть. Но я постараюсь восстановиться и просто воспользоваться своими сильными сторонами», — приводит слова Саккари официальный сайт WTA.

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