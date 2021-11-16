Шамиль Тарпищев отреагировал на победу Андрея Рублёва в первом матче Итогового турнира ATP

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Андрея Рублёва над Стефаносом Циципасом в первом матче Итогового турнира ATP. Рублёв победил со счётом 6:4, 6:4.

«Рублёва критикуют только дилетанты. Сейчас Андрей, скорее, находится в состоянии перетренированности, а психология тут ни при чём. Естественно, у него накопилась нервная усталость, но сейчас Андрей восстановился и начал играть. В матче с Циципасом Рублёв очень здорово подавал. Залог успеха — первая подача, на которой Андрей выиграл 90 процентов очков — у Циципаса просто не было шансов. Большая надёжность подачи не позволила Циципасу даже иметь брейк-пойнты в геймах», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Следующим соперником Рублёва станет первая ракетка мира Новак Джокович.

«Джокович не случайно сейчас первая ракетка мира. Новак является лучшим в технико-тактических данных, импровизации — он сильнее всех участников соревнований. Если в матче с Джоковичем Рублёв будет подавать так же, как делал это с Циципасом, то всё реально. Джокович сильнее, но у Андрея есть шансы сыграть с ним хорошо», — добавил Тарпищев.