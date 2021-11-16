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Стефанос Циципас рассказал, как на него повлияло поражение от Андрея Рублёва

Стефанос Циципас рассказал, как на него повлияло поражение от Андрея Рублёва
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Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал поражение в матче с представителем России Андреем Рублёвым на Итоговом турнире ATP (4:6, 4:6). По словам Циципаса, теперь он понял, что ему нужно прибавлять.

«Теперь я хочу прибавить. В следующем матче я подумаю о том, как показать всё, на что я способен. Формат турнира позволяет проиграть один матч. У меня уже есть опыт, это третий Итоговый турнир ATP, в котором я выступаю. Это не значит, что мне менее интересно выступать, но зато я более спокоен.

Конечно, это особый формат, мы к такому не привыкли. Разница сетов также имеет значение. Но у игроков есть возможность расти и прибавлять по ходу турнира, и это как раз то, что я постараюсь сделать», — приводит слова грека пресс-служба ATP.

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