Ник Кирьос пояснил свои слова о необходимости отмены Australian Open

Австралийский теннисист Ник Кирьос дал комментарий по поводу своих слов о том, что Открытый чемпионат Австралии не должен проводиться в 2022 году.

«Думаю, что это предложение было вырвано из контекста. Я хотел заострить внимание на жителях Мельбурна, которые прошли через ад в результате коронавируса. Почти 300 дней изоляции, свобода людей была отнята. Мне не кажется правильным принимать игроков из-за рубежа, которые не прошли вакцинацию», — сказал Кирьос в «сториз» своего «инстаграма».

Открытый чемпионат Австралии пройдёт в начале следующего года. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является первая ракетка мира серб Новак Джокович. Ранее сообщалось, что на Australian Open допустят только дважды привитых теннисистов.